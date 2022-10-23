أمسية موسيقية لفرقة الجاز الروسية (ماسالا كوارتيت) على مسرح دار الأسد باللاذقية

اللاذقية-سانا

حظي عشاق الجاز بأمسية موسيقية أحيتها فرقة الجاز الروسية “ماسالا كوارتيت” على مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية، تميزت بنمطها الموسيقي الحديث مع لمسات خاصة تمتزج فيها الموسيقى الشرقية والغربية.

الأمسية التي تأتي في إطار التبادل الثقافي السوري الروسي وبالتعاون بين وزارتي الثقافة السورية والروسية والمركز الثقافي الروسي بدمشق قدمت من خلالها الفرقة التي تضم أربعة عازفين على الات السكسفون والبيانو والكونترباص والدرامز موسيقى الجاز الحديث، بأسلوب عصري وإبداعي من خلال مزجها موسيقى الجاز والفانك والفيوجن والهيب هوب مع الموسيقى العالمية وتقديمها بأسلوبها وبصمتها الخاصة.

نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الزيارة الثانية للفرقة إلى سورية بعد الزيارة الأولى في آذار من العام الماضي، ولكن بسبب إجراءات فيروس كورونا قدمت الفرقة حفلين في دمشق فقط، لذا كان الإصرار هذا العام على تقديم هذا الفن الروسي المعاصر والحديث في أكثر من مكان، وخاصة للجمهور في مدينة اللاذقية.

وتحدث سوخوف عن الموسيقى التي تقدمها الفرقة التي تعد واحدة من أهم فرق الجاز الحديث على المسرح الروسي، مبيناً أن معظم ما قدمته من تأليفها، ويمزج بين الأنماط الموسيقية الغربية بانسجام تام مع الموسيقى الشرقية، بما يعبر عن حقيقة اسم الفرقة المستمد من التراث الهندي “مسالا” أي البهارات بنكهة روسية.

الكسي سوخوف عازف الة الساكسفون وأحد مؤسسي الفرقة تحدث عن الحضور الواسع لحفلات الفرقة والاستمتاع والحب لهذا النوع من الموسيقى لدى الجمهور السوري، وخاصة أنها موسيقى غير تقليدية مع انسجام بين الموسيقى الشرقية والغربية وتقديم تجربة جديدة.

بدورها آنا بيرمي العازفة على آلة البيانو أشارت إلى أن الفرقة تقدم مقطوعات موسيقية عالمية، إضافة إلى مقطوعات خاصة بها تعبر عن أفكارها ورؤيتها وانطباعها عن العالم.

وبين مجد صارم مدير الثقافة باللاذقية أن الأمسية تندرج في إطار استضافة الفعاليات الثقافية بشكل مستمر، حيث استضافت دار الأسد باللاذقية الأسبوع الماضي فرقة أوركسترا نيجني نوفغورود الروسية، وفي هذه الأمسية قدمت فرقة من أهم الفرق الروسية موسيقى الجاز، ما يعزز التبادل الثقافي المهم، وخاصة أن الموسيقى لغة العالم.

فاطمة ناصر

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