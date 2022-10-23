ناسا تشكل فريقاً لدراسة الظواهر الجوية الغامضة

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تشكيل فريق متخصص من الخبراء، لدراسة الظواهر الغريبة التي لا تصنف على أنها ظواهر جوية طبيعية معروفة.

وأوضحت ناسا في بيان أن الفريق سيضم 16 شخصاً، سيعملون معاً لمدة 9 أشهر، لتقييم المعلومات المتوافرة بشأن الظواهر الجوية غير المحددة، والسعي لتفسير المشاهدات غير المبررة في السماء.

وسيعمل الفريق الذي يضم علماء بارزين، وخبراء في البيانات والذكاء الاصطناعي والطيران على تفسير ‏الظواهر الجوية غير المحددة، والتي كانت تعرف في الماضي باسم الأجسام الطائرة المجهولة.

وأشارت ناسا في بيانها إلى أن الدراسة الخاصة بالظواهر الجوية الغامضة ستبدأ يوم غد الإثنين، وستشارك الرأي العام بتقرير يتضمن كل النتائج التي تم التوصل إليها في منتصف العام المقبل.

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