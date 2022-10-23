إعصار روزلين يجتاح المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

اجتاح إعصار روزلين المنطقة الواقعة بين منتجعات بويرتو فالارتا ومازاتلان في المكسيك على سواحل المحيط الهادئ، محملاً بأمطار غزيرة ورياح قوية اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله: “إن سرعة الرياح بلغت 150 كيلومتراً في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة، ما تسبب بارتفاع الأمواج في المنطقة”.

بدوره أكد رئيس مكتب الدفاع المدني أدريان بوباديلا وجود تأثير كبير للأمواج على بعض البنى التحتية المطلة على الشاطئ.

وحذر مركز الأعاصير واللجنة الوطنية للمياه من حدوث انهيارات طينية وفيضانات، وخاصة في المناطق الوعرة.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير توقع أمس أن تزداد قوة العاصفة المدارية روزلين، لتصبح إعصاراً مع زحفها صوب المنتجعات السياحية على ساحل المكسيك.

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