وقفتان في أريحا ونابلس تنديداً بانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينتا أريحا ونابلس في الضفة الغربية وقفتين تضامنيتين تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمؤسسات التعليمية الفلسطينية.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمت في أريحا رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام، ولافتات منددة تدعو المؤسسات الدولية إلى التدخل السريع لإنقاذ حياتهم، ولا سيما الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد الذي يتدهور وضعه الصحي بشكل متسارع.

وفي وقفة بجامعة النجاح الوطنية بالحرم القديم في نابلس ضمن مبادرة “حاصر حصارك” التي أطلقها مركز الإعلام في الجامعة لكسر حصار الاحتلال عن المدينة طالب المشاركون المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الطلبة والمؤسسات التعليمية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية رائد الدبعي: إن الاحتلال الذي يستمر بحصار نابلس لليوم الـ 13 على التوالي في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية لن يثني الطلاب والأسرة الأكاديمية عن حقهم بالتعليم وحرية الحركة وواجبهم الوطني والاجتماعي لكسر الحصار الظالم.

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