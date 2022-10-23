الرئيس الصربي يحذر من نشر واشنطن قواتها على الحدود الأوكرانية

بلغراد-سانا

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من نشر الولايات المتحدة الأمريكية قوات الإنزال الجوي التابعة للفرقة 101 في رومانيا على الحدود مع أوكرانيا، مؤكداً “أنه يزيد من تفاقم الأوضاع بشكل حاد”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فوتشيتش قوله اليوم: إن على واشنطن أخذ رد الفعل الروسي بعين الاعتبار، قبل الإقدام على أعمال عسكرية استفزازية، من شأنها أن تؤدي إلى صدام مباشر سيطال شرر نيرانه جميع الأطراف، ما يمكن وصفه “بالعاصفة الصاخبة”.

وكانت قناة سي بي إس ذكرت أن الولايات المتحدة أكدت أن مهمة الفرقة 101 المعروفة بـ “النسور الصارخة” في رومانيا هي تدريبية وليست عدائية، لكن خلافاً لذلك، أعلن قائد الفرقة استعداد قواته لدخول الأراضي الأوكرانية إذا لزم الأمر.

ووفقاً للقناة، فإن مجموع أفراد الفرقة يبلغ 4700 جندي.

وكان فوتشيتش أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا، طالما أنها تستطيع تحمل الضغط الخارجي والأضرار الجانبية.

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