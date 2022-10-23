إكثار بذار حماة يبدأ بيع بذار القمح والشعير للفلاحين

حماة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بمحافظة حماة عمليات بيع بذار القمح والشعير مباشرة للفلاحين، من خلال مقره الكائن في مركز المدينة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس لؤي الحصري لمراسل سانا أنه يمكن للفلاحين الراغبين بشراء بذار القمح والشعير مراجعة الفرع لاستلام الكمية المطلوبة، مصطحبين معهم البطاقة الشخصية وسجل التنظيم الزراعي، مبيناً أن عمليات البيع بدأت بعد صدور التسعيرة الرسمية للبذار من قبل الإدارة العامة للمؤسسة والبالغة 2750 ليرة سورية لكل كيلو غرام قمح، و2100 ليرة لكل كيلو غرام شعير.

ولفت الحصري إلى مواصلة الفرع عمليات شحن بذار القمح المعقم والمغربل للمصارف الزراعية بالمحافظة، والتي ستقوم ببيعها للفلاحين هذا الموسم، حيث تم تزويدها بنحو 5500 طن من بذار القمح، كما تم شحن 1000 طن من البذار لفرع المؤسسة بمحافظة حلب، مشيراً إلى أن أصناف القمح المتوافرة لدى الفرع هي (شام 7 وشام 10 ودوما 1 ودوما 3 ودوما 4 واكساد 65).

يذكر أن خطة فرع إكثار البذار بحماة للموسم المقبل تتضمن إنتاج نحو 22 ألف طن قمح من الحقول الإكثارية.

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