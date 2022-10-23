القوات العراقية تقبض على 7 إرهابيين من (داعش) في ثلاث محافظات

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على سبعة من إرهابيي تنظيم (داعش)، في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك.

ونقل موقع السومرية نيوز عن جهاز مكافحة الإرهاب قوله في بيان: إثر معلومات استخباراتية، تمكن عناصر الجهاز من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم (داعش) في محافظة أربيل والسليمانية، كما تم في كركوك القبض على متزعم إرهابي، إضافة إلى عنصرين إرهابيين، أحدهما كان بحوزته أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة معدة للتفجير.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت في وقت سابق عملية أمنية في محافظة كركوك ضد فلول إرهابيي (داعش).

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