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الرئيس الصيني: ملتزمون ببناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية

2022-10-23

بكين-سانا

جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ التأكيد على التزام بلاده بتعزيز بناء القيم الإنسانية المشتركة والسلام والديمقراطية في العالم.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن شي قوله اليوم خلال لقاء مع الصحافة: “سنعمل مع الشعوب من جميع الدول الأخرى على تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، مثل السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، لحماية سلام العالم، ودفع تنميته نحو بناء مجتمع مشترك، يكون أكثر إشراقاً للعالم بأسره”.

وأضاف الرئيس شي: إن الحزب الشيوعي الصيني دعا باستمرار شعوب العالم إلى التمسك بمستقبل البشرية وتقرير مصيرها، ولا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم حالياً.

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