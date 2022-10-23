تعزيز التعاون في مجال التحكم بالسرطان محور مباحثات الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع منسق برنامج “إمبيكت ريفيو” السوري في الوكالة الدولية للطاقة الذرية آرسين جوريك سبل تعزيز التعاون في مجال التحكم بالسرطان.

وأكد الوزير الغباش خلال الاجتماع الذي عقد اليوم أهمية رفع مستوى التنسيق بين الوزارة والوكالة، لجهة تدريب الكوادر الصحية ودعمها وزيادة خبراتها، لافتاً إلى أن سورية ورغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار الاقتصادي الذي أدى إلى نقص في الأدوية، ما زالت مستمرة في تقديم العلاج لمرضى السرطان بشكل مجاني.

بدوره لفت جوريك إلى أهمية تحديد الأولويات، وتصنيف السرطانات العشرة الأولى الأكثر انتشاراً في سورية، للاستجابة لها والعمل على الكشف المبكر عنها.

ويأتي هذا الاجتماع استمراراً لخطوات إنجاز برنامج تقييم واقع التحكم بالسرطان الخاص بسورية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة أبحاث السرطان، وستتضمن الزيارة عقد اجتماعات لبناء الوعي حول السرطان، ودعم تحديد الأولويات الوطنية، وتخطيط وتنفيذ خطط التحكم بالسرطان، والقيام بزيارة مرافق السرطان لمعالجة الثغرات في البيانات أو المعلومات والتحقق من صحتها.

راما رشيدي

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