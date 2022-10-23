منتخب سورية لكرة القدم للشابات يخسر أمام منتخب لبنان (أ) في ختام الدور الأول لبطولة غرب آسيا

بيروت-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للشابات أمام منتخب لبنان (أ) بهدفين مقابل لا شيء، في آخر مباريات الدور الأول لبطولة غرب آسيا، والتي أقيمت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويلتقي منتخبنا صاحب المركز الثاني في الدور الأول من البطولة مجدداً مع منتخب لبنان (أ) صاحب المركز الأول الثلاثاء القادم في المباراة النهائية.

ووصل منتخبنا للنهائي بعد فوزه على منتخب لبنان (ب) بثلاثة أهداف نظيفة، وعلى منتخب الأردن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق الثلاثة مع بعضها في مجموعة واحدة في الدور الأول، وفي الدور الثاني يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثاني، لتحديد بطل غرب آسيا، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الرابع لتحديد المركز الثالث.

هناء صقور

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