النقل تبحث مع هيئة الحج والزيارة الإيرانية تعزيز التعاون في مجال نقل الزوار

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع رئيس هيئة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور سيد صادق حسيني، والوفد المرافق له سبل تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، في مجال نقل الزوار وتسهيل وصولهم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة النقل بدمشق حرصهما على تذليل الصعوبات، وتبسيط إجراءات حركة نقل أفواج السياحة الدينية، والزوار القادمين عبر شركات الطيران، في كلا البلدين وتوفير الخدمات التي تسهم في تشجيع وزيادة الإقبال والحركة، بالتشارك مع كل الجهات المعنية.

وأشار الجانبان إلى ضرورة اتخاذ الخطوات التي تسهم في صناعة السياحة الدينية، والتسهيلات المقدمة عبر وسائط النقل، وخاصة الجوية، وخدمات المطارات، والسعي إلى تخفيض التكاليف، وتقديم برامج، وحسومات على خطوط النقل، بما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية والتجارية التي ترافق حركة النقل، وتسهم في زيادة عدد القادمين بمختلف الشرائح عبر مختلف شركات النقل.

مهران معلا

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