SCS-NET
الشريط الإخباري

النقل تبحث مع هيئة الحج والزيارة الإيرانية تعزيز التعاون في مجال نقل الزوار

2022-10-23

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع رئيس هيئة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور سيد صادق حسيني، والوفد المرافق له سبل تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، في مجال نقل الزوار وتسهيل وصولهم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة النقل بدمشق حرصهما على تذليل الصعوبات، وتبسيط إجراءات حركة نقل أفواج السياحة الدينية، والزوار القادمين عبر شركات الطيران، في كلا البلدين وتوفير الخدمات التي تسهم في تشجيع وزيادة الإقبال والحركة، بالتشارك مع كل الجهات المعنية.

وأشار الجانبان إلى ضرورة اتخاذ الخطوات التي تسهم في صناعة السياحة الدينية، والتسهيلات المقدمة عبر وسائط النقل، وخاصة الجوية، وخدمات المطارات، والسعي إلى تخفيض التكاليف، وتقديم برامج، وحسومات على خطوط النقل، بما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية والتجارية التي ترافق حركة النقل، وتسهم في زيادة عدد القادمين بمختلف الشرائح عبر مختلف شركات النقل.

مهران معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

النقل تبحث مع وفد من جمهورية القرم الروسية علاقات التعاون

دمشق-سانا بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم الروسية غوردين …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved