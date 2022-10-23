البكري يدعو المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المقدسات الفلسطينية

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري، من خطورة ما يحدث في مدينة القدس المحتلة والمسجدين الأقصى والإبراهيمي، على أيدي قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.

ووفق وكالة وفا اعتبر البكري في تصريح له أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة، والتعبير عن القلق، يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته وجرائمه، لتهويد المقدسات الفلسطينية بما يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي كفلت حماية أماكن العبادة، وأتاحت حرية العبادة تحت الاحتلال.

ودعا البكري المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها اليونيسكو، إلى وضع قراراتها موضع التنفيذ لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض دولة فلسطين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency