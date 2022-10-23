الإسكان تمنح المكتتبين والمخصصين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية مهلة حتى نهاية العام الجاري

دمشق-سانا

منحت المؤسسة العامة للإسكان المكتتبين والمخصصين في جميع مشاريعها المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم مهلة لتسديدها مع الغرامات المترتبة عليها حتى نهاية العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن ذلك يشمل المتأخرين عن السداد لمدة تزيد على 240 يوماً متصلة، مشيرة إلى أن هذه المهلة هي للمرة الأخيرة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه في حال عدم التسديد ضمن الفترة المحددة في هذا الإعلان يعتبر اكتتاب أو تخصيص المستفيد ملغى حكماً، مبينة أن هذا الإعلان لا يشمل المكتتبين والمخصصين الصادر بحقهم قرارات إلغاء.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإعلان يعتبر بمثابة تبليغ شخصي وإنذار نهائي.

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