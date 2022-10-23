إصابة طالبات فلسطينيات خلال اقتحام قوات الاحتلال غرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

أصيبت طالبات فلسطينيات اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية خربثا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأوضح رئيس مجلس القرية عبد الجبار انجاص لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت بالقرب من مدرستي البنات الأساسية والثانوية، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاههم خلال خروجهم، ما أدى لإصابة عدة طالبات بالاختناق، كما داهمت قوات الاحتلال عدة محال تجارية في القرية، وخربت محتوياتها.

وأصيبت طالبتان صباح اليوم جراء اعتداء مستوطن عليهما في بلدة حوارة جنوب نابلس.

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