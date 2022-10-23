زراعة الموز في بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في مؤتمر الموسيقا العربية الـ 31 بالقاهرة
2022-10-22
مباحثات سورية أندونيسية لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري
2022-10-22
السفير حداد: انتهاك أمن الحدود أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية على سورية
2022-10-21
النقل تبحث مع وفد من جمهورية القرم الروسية علاقات التعاون
2022-10-20
أعضاء من السيمفوني السوري يحيون أمسية موسيقية بأوبرا الجزائر خلال المهرجان الدولي للموسيقا
2022-10-20
الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية الروسية: ممارسات الدول الغربية وعقوباتها الاقتصادية تعيق عودة المهجرين وتتسبب بمعاناة السوريين
2022-10-20
اتفاقية بين جامعة حلب والمعهد العالي لعلوم بيولوجيا البحار الجنوبية التابع للأكاديمية الروسية
2022-10-20
محليات
الأمطار في الحسكة تشجع فلاحيها على التوسع بزراعتهم
2022-10-23
الإسكان تمدد فترة التسديد للجمعيات الراغبة بشراء مقاسم بضاحية الأمل بحماة
2022-10-23
أمطار متوقعة فوق دمشق والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية
2022-10-23
الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الغذاء العالمي يبحثان سبل تعزيز التعاون
2022-10-22
مجموعة سياحية أوروبية تزور معالم أثرية في بصرى الشام
2022-10-22
وزراء الصحة والإدارة المحلية والداخلية يبحثون سبل الاستجابة الصحية عبر المعابر الحدودية
2022-10-22
(أيادي مبدعة)… معرض أعمال يدوية وحرفية لمنتجات مشروعات متناهية الصغر بالسويداء
2022-10-22
رياضة
اختتام بطولة الجمهورية للتيكونجتسو للفئات العمرية
2022-10-23
ريال مدريد يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2022-10-23
ميداليتان جديدتان لسورية في بطولة تايلند الدولية للسباحة
2022-10-22
نوتينغهام فورست يفوز على ليفربول في الدوري الإنكليزي
2022-10-22
بايرن ميونخ يحافظ على الوصافة بعد فوزه على هوفنهايم
2022-10-22
بمشاركة 9 فرق.. سحب قرعة بطولة دوري المدارس الخاصة لكرة القدم
2022-10-22
باريس سان جيرمان يفوز على أجاكسيو بثلاثية في الدوري الفرنسي
2022-10-22
اقتصاد
تجهيز 248 ألف غرسة أشجار مثمرة لتوفيرها للمزارعين بالسويداء
2022-10-23
بمشاركة 74 شركة.. افتتاح معرض الصناعات التجميلية ومستلزماتها
2022-10-22
افتتاح مهرجان الياسمين للبيع المباشر بدمشق بمشاركة أكثر من 30 شركة
2022-10-22
إغلاق 1255 فعالية تجارية مخالفة في حمص خلال الأشهر الماضية
2022-10-22
زراعة دير الزور: زيادة المساحات المخطط زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية
2022-10-22
محطة أبقار حمص.. بيع أكثر من 1300 طن من الحليب في تسعة أشهر
2022-10-22
ميشوستين: التجارة بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبلغ أعلى مستوياتها
2022-10-21
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أمطار متوقعة فوق دمشق والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية
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وزراء الصحة والإدارة المحلية والداخلية يبحثون سبل الاستجابة الصحية عبر المعابر الحدودية
مباحثات سورية أندونيسية لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري
زراعة الموز في بانياس
2022-10-23
تصوير: غدير محمود
زراعة الموز
2022-10-23
najwa
سابق
اختتام بطولة الجمهورية للتيكونجتسو للفئات العمرية
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زراعة الموز في بانياس
تصوير غدير محمود
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