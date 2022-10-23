اختتام بطولة الجمهورية للتيكونجتسو للفئات العمرية

طرطوس-سانا

وسط أجواء حماسية ومنافسات مميزة، اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفنون القتالية برياضة التيكونجتسو للفئات العمرية الصغيرة، التي أقامها اتحاد الفنون القتالية في الصالة الرياضية بطرطوس بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة.

ففي فئة البراعم للذكور، حصد المركز الأول شرطة طرطوس برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين، تلاه الوثبة بذهبية وفضيتين، ثم الشرطة المركزي بذهبية، وللإناث جاء شرطة طرطوس أولاً برصيد ذهبية، ومثلها فضية وبرونزية، تلاه مركز الأمل بطرطوس بفضية وبرونزيتين.

وفي فئة الأشبال للذكور حل أولاً شرطة طرطوس بذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين، تلاه الشرطة المركزي بذهبية ومثلها فضية وبرونزية، ثم الوثبة بذهبية وثلاث برونزيات.

وفي فئة الشبلات حل نادي محافظة القنيطرة أولاً برصيد ذهبية ومثلها فضية وبرونزية، تلاه نادي صحنايا والوثبة برصيد ذهبية.

وفي فئة الناشئين جاء أولاً الشرطة المركزي برصيد ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتين، تلاه نادي الشيخ سعد والوثبة برصيد ذهبية وفضية، وحل ثالثاً صحنايا بذهبية وبرونزيتين.

وفي فئة الناشئات حل أولاً نادي الوثبة برصيد ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين، ثم شرطة طرطوس بذهبيتين وأربع برونزيات، ثم محافظة القنيطرة بفضية ومثلها برونزية.

نائب رئيس اتحاد اللعبة زياد إبراهيم أوضح في تصريح لـ سانا أن هذه البطولة شهدت مشاركة واسعة من مختلف المحافظات والهيئات الرياضية، وكانت المنافسات قوية بين لاعبي مختلف الأندية.

بدوره أمين سر الاتحاد زهير الحلاق أشار إلى أن البطولة جاءت ناجحة فنياً وتنظيمياً وتحكيمياً، وتميزت بالمشاركة الواسعة ما جعلها مليئة بالقوة، وبالتالي أفرزت مجموعة من المواهب الصغيرة الواعدة .

رئيس اللجنة الفنية العليا للعبة معد ورد نوه بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، وبالمواهب التي تحظى بها رياضة التيكونجتسو بين الألعاب القتالية بمختلف الفئات.

هناء صقور

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