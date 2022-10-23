صيانة 90 بالمئة من الأعطال التي تسببت بها الأمطار على شبكة التوتر الكهربائي بالحسكة

الحسكة-سانا

أجرت الشركة العامة لكهرباء الحسكة عدة صيانات وإصلاحات للخطوط ومراكز التحويل التي خرجت عن الخدمة يوم أمس، جراء الأمطار التي تعرضت لها المحافظة، وأدت إلى فصولات في شبكة التوتر الكهربائي.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن الأمطار التي تعرضت لها المحافظة أدت إلى فصولات على الشبكة ومراكز التحويل داخل أحياء مدينة الحسكة، أنجز منها نحو 90 بالمئة من خلال استنفار ورشات طوارئ المؤسسة، ولا يزال العمل جاريا على إصلاح ما تبقى من الأعطال، لافتاً إلى أن غالبية الأعطال ناتجة عن حمولات زائدة، والأعطال الأخرى تسببت بها الأمطار خاصة أنها الأولى خلال الموسم، ما يساعد في إظهار بعض نقاط الضعف على الشبكة ومراكز التحويل.

وأشار عكلة إلى أن الأمطار والرياح التي تعرضت لها المنطقة خلال اليومين الماضيين أدت أيضاً إلى انهيار أربعة أعمدة كهربائية على خط توتر “20 ك ف” في منطقة رد شقرا شرق مدينة الحسكة، ويتم العمل حالياً على إصلاحها، إعادتها إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

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