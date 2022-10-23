جلسات توعية حول سرطان الثدي في ريف درعا

درعاسانا

كثف فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية في درعا جلسات التوعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمناسبة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والشهر العالمي للتوعية بهذا النوع من السرطانات.

واستهدف الفرع من خلال العيادة المتنقلة والفرق الجوالة النساء في ريف المحافظة ببلدة سحم الجولان، ومدينة طفس، وبلدتي نبع الفوار، واليادودة، وطالبات الثانوية المهنية النسوية في درعا.

رئيسة فرع الجمعية المحامية نجود خليل ذكرت في تصريح لمراسل سانا أن عيادات الجمعية مع الفرق الجوالة والعيادة المتنقلة بدأت من مطلع الشهر الجاري بجلسات توعية للنساء حول الأعراض، وعلامات السرطان، وكيفية الفحص الذاتي، إضافة إلى فحص كل المراجعات لعيادات الجمعية، وتحويل الحالات المشتبهة إلى المشافي العامة لإجراء الإيكو، والفحص الشعاعي الماموغرام، فضلاً عن توزيع بروشورات حول كيفية الفحص الذاتي.

صفاء الفاعوري من فريق الصحة الإنجابية التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة قدمت للنساء في بلدة سحم الجولان بالريف الغربي جلسة توعية حول الكشف المبكر وطرق العلاج، في حين شرحت الطبيبة علا الإبراهيم والقابلة سهام الحريري من فريق جوال أول التابع لمركز دعم وتمكين المرأة في فرع الجمعية للنساء في مدينة طفس آلية الفحص الذاتي، وطرق الكشف المبكر والمتابعة وصولاً إلى الشفاء التام.

القابلة آلاء أبازيد من فريق جوال ثان قدمت مشورة وتوعية للنساء في بلدتي اليادودة ونبع الفوار لتعليم النساء طريقة الفحص الذاتي، والتوجه إلى المشافي لإجراء الإيكو والتصوير الشعاعي الماموغرام في حال الاشتباه.

القابلة فداء العبد الله استهدفت النساء المرتادات لعيادة الجمعية وشرحت سبل الوقاية والعلاج، في حين تطرقت مقدمة المشورة لينا الحسن في محاضرتها لطالبات الثانوية المهنية النسوية لأعراض سرطان الثدي من وجود كتلة أو سماكة أو تورم أو التهاب أو إفرازات، وعوامل الخطورة للسيدات فوق سن 40 سنة وصاحبات القصة العائلية، واللاتي أنجبن في سن متأخرة مؤكدة أن الوقاية تكون بالرياضة، والطعام الصحي، وتجنب السمنة.

قاسم المقداد

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