الأمطار في الحسكة تشجع فلاحيها على التوسع بزراعتهم

الحسكة-سانا

شهدت محافظة الحسكة أول فاعلية مطرية للموسم الشتوي الحالي، اتسمت بالغزارة والعموم ما ساهم في تشجيع الفلاحين على الزراعة والتوسع فيها.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن الأمطار التي هطلت على شكل مزن وزخات غزيرة عمت مختلف أرجاء المحافظة، وتراوحت غزارتها ما بين 5.14 مم في منطقة تل براك و10 مم في الحسكة وباقي المناطق نحو 5 مم، وتعد أول فاعلية مطرية حقيقية تشهدها المحافظة للموسم الزراعي الشتوي الحالي.

ولفت المهندس بلال إلى أهمية الأمطار الهاطلة، والتي ستسهم في زيادة إقبال الفلاحين على زراعة المحصولين الاستراتيجيين القمح والشعير، وتشجيعهم على التوسع في الزراعة خلال الفترة القريبة القادمة، في ظل استمرار تحضيراتهم للبدء بعمليات الزراعة من فلاحة وتأمين بذار وغيرها من المستلزمات، مشيراً إلى أنه من المتوقع البدء بزراعة المحصول منتصف الشهر القادم.

يشار إلى أن خطة محافظة الحسكة لزراعة القمح والشعير خلال الموسم الماضي قاربت مليون هكتار.

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