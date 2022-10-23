شويغو يحذر من استخدام كييف المحتمل لـ (قنبلة قذرة)

موسكو-سانا

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم من خطر استخدام كييف المحتمل لـ (قنبلة قذرة).

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان وفقا لموقع روسيا اليوم: إن الطرفين بحثاً الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه”.

وأضاف البيان: إن شويغو “أبلغ نظيره الفرنسي بهواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام (قنبلة قذرة)”.

وكانت وكالة نوفوستي الروسية ذكرت في وقت سابق اليوم أن هناك مؤشرات على أن نظام كييف يعد استفزازاً باستخدام القنبلة القذرة أو الأسلحة النووية منخفضة القوة لاتهام روسيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مسؤولة في دول مختلفة، بما فيها أوكرانيا قولها: إن هذا الاستفزاز الذي يخطط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني، وبالتالي شن حملة قوية ضدها في العالم، بغية تقويض الثقة بها.

وحسب المصادر تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة الواقع في مدينة غولتيه فودي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية بصنع قنبلة قذرة، حيث وصل العمل على المشروع إلى مرحلته النهائية.

ولفتت المصادر إلى أن موظفين بمكتب الرئاسة الأوكرانية يقومون وبتوجيه من زيلينسكي بإجراء اتصالات سرية مع ممثلين من بريطانيا، بشأن إمكانية نقل مكونات أسلحة نووية إلى سلطات كييف.

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