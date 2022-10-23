الهند تطلق 36 قمراً اصطناعياً للإنترنت

نيودلهي-سانا

أطلقت الهند اليوم صاروخاً يحمل 36 قمراً اصطناعياً للإنترنت بعد تأجيل دام شهوراً ،بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية من مركز “ساتيش داوان” الفضائي قبالة ساحل خليج البنغال الواقع في ولاية أندرا براديش جنوب الهند، حيث تم وضع جميع الأقمار البالغ عددها 36 في المدارات المقصودة.

وتعتبر عملية الإطلاق هذه الأولى لشركة “ون ويب” ،ومقرها في لندن منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في آذار بسبب الأزمة في أوكرانيا.

ولدى شركة “ون ويب” الآن 462 قمراً اصطناعياً في المدار ،لتوفير خدمات النطاق العريض للإنترنت حول العالم.

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