مقتل ممرضتين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ممرضتين في إطلاق نار بمركز طبي في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

ونقل موقع “فوكس نيوز” عن شرطة دالاس قولها: “إن رجلاً أطلق النار على الممرضتين داخل مركز” ميثوديست” الطبي في حي “نورث بيكلي”، ما أسفر عن مقتلهما على الفور” ،مشيرة إلى أن ضابط الشرطة في المركز الطبي أطلق النار على المهاجم، وأصابه بجروح نقل على أثرها إلى المشفى.

ووفقاً للتحقيقات الأولية فان المهاجم كان محتجزاً لدى الشرطة بتهمة السطو، وتم الإفراج عنه بكفالة، وكان يحمل جهاز تحديد المكان على كاحله أثناء حادثة إطلاق النار.

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