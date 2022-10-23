روسيا تطلق صاروخاً فضائياً حاملاً لأقمار صناعية للاتصالات

موسكو-سانا

أطلقت روسيا صاروخاً من طراز “سيوز 2اي بي”، يحمل ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من نوع “جونيتز ام”.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الصاروخ أقلع بشكل طبيعي مساء أمس من مطار فوستوشني الفضائي الروسي، لافتة إلى أن هذا الإطلاق يعد الأول للصاروخ من عائلة سيوز2، يستخدم وقود النفتيل الصديق للبيئة.

وستستخدم المركبة الفضائية جونيتز ام لتنظيم اتصالات الأقمار الصناعية المتنقلة، وجمع البيانات ونقلها من مستشعرات المراقبة الصناعية والبيئية، وتحديد مواقع الأجسام المتحركة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency