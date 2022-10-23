دوي انفجارات في قاعدة الاحتلال الأمريكي بحقل العمر النفطي

دير الزور-سانا

دوت انفجارات عدة مساء اليوم في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في دير الزور أن انفجارات عدة دوت مساء اليوم بالقرب من قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي، أعقبها اندلاع حرائق، مشيرة إلى تحليق طيران مسير للاحتلال في سماء المنطقة.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية، ولا سيما في حقول النفط والغاز، لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بالتنسيق مع مرتزقتها في ميليشيا قسد.

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