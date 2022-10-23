الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تسقط طائرة حربية أوكرانية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن احدى مقاتلاتها أسقطت طائرة حربية أوكرانية خلال دورية جوية في منطقة التغطية الموكلة إليها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم إن طاقم مقاتلة روسية من طراز “سو 30” وخلال قيادته دورية جوية قوامها سرب من القاذفات والمقاتلات والمروحيات الهجومية رصد طائرة للعدو في منطقة الدورية وأسقطها.

يذكر أن مقاتلات “سو 30” قادرة على قيادة أسراب جوية وتوجيهها عن بعد وتمثل مركز قيادة جوية خلال العمليات العسكرية بفضل راداراتها بعيدة المدى.

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