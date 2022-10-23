أمسية غنائية سورية بصوت ليندا بيطار في منتدى عليسة للمبدعات في تونس

تونس-سانا

بصوتها الأكاديمي الرقيق أطلت المغنية ليندا بيطار على الجمهور التونسي بأمسية غنائية سورية نظمها ملتقى عليسة للمبدعات في تونس بدورته الخامسة.

واختارت ليندا أن تقدم مجموعة من الأغاني السورية التراثية ليأتي برنامج الأمسية منوعاً كما قدمت أغاني من ألحان محمد محسن ومحمد عبد الكريم.

وأكدت ليندا في تصريح لـ سانا أنها حملت للجمهور التونسي رسالة الحب والسلام من الشعب السوري نقلتها بصوتها من خلال التعريف بمضمون التراث السوري الغنائي المتنوع، معربة عن سعادتها بتفاعل الجمهور التونسي الذين رددوا عاشت سورية ما منحها حالة من الحب والتقدير.

ولفتت بيطار إلى أنها قدمت خلال الحفل أيضاً أغنية مهداة للشعب التونسي بمرافقة فرقة غجر بقيادة الدكتور سميح محجوبي.

ميس العاني

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