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مظاهرة في باريس للمطالبة بخروج فرنسا من الناتو

2022-10-22

باريس- سانا

تظاهر فرنسيون وسط العاصمة باريس، للمطالبة بخروج بلادهم من حلف شمال الأطلسي “ناتو” والاتحاد الأوروبي.

وذكرت قناة “آر تي” الروسية أن مطالب المحتجين الذين توافدوا إلى ساحة دانفير روشرو تركزت على ضرورة خروج فرنسا من حلف شمال الأطلسي ومن الاتحاد الأوروبي، ووقف مد سلطات كييف بالسلاح والاستثمار في السبل الدبلوماسية.

وكان حزب “الباتريوت” دعا في وقت سابق إلى وقفة احتجاجية من أجل هذه المطالب إلى جانب السعي لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا، ورفع العقوبات المضرة بدول الاتحاد الأوروبي.

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