انطلاق فعاليات مهرجان الثقافة الموسيقية العشرين في حمص

حمص-سانا

وسط حضور جماهيري كبير ضج به مسرح دار الثقافة في حمص، افتتح مساء اليوم مهرجان الثقافة الموسيقية العشرون.

ونوه نقيب الفنانين الفنان محسن غازي في تصريح لمراسلة سانا بأهمية هذا المهرجان كونه أحد العناوين المهمة التي تصدرها مدينة حمص في مجال الثقافة والفنون، مشيراً إلى استمرار النقابة بتقديم الفن بأشكاله المختلفة بروح صادقة مع مجتمع يعشق الثقافة والفنون.

بدوره أشار الفنان أمين رومية رئيس فرع نقابة الفنانين بحمص إلى إصرار الموسيقيين على استمرار مهرجانهم الموسيقي الذي كان قد انطلق عام 1989 ليصبح اليوم علامة فارقة في المشهد الثقافي في حمص، ومساحة أساسية لإطلاق المشاريع الإبداعية للفنانين التواقين إلى هوية أصيلة للأغنية العربية وإضافتها للتراث الإنساني.

من جانبه بين أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية أن مهرجان حمص الموسيقي هو أحد المهرجانات المهمة التي يقيمها فرع نقابة الفنانين، لافتاً إلى بصمة مدينة حمص الخاصة في المجال الموسيقي حيث صدرت العديد من الفنانين الذين أسسوا الفن الموسيقي الراقي.

وخلال المهرجان تم تكريم المطرب أنور سمعان وتقديم فيلم قصير تضمن سيرته الذاتية، وأعماله الفنية الغنائية.

وأكد سمعان أن تكريمه اليوم وهو في عمر الثمانين يعطيه دفعاً ويذكره بأيام مشاركاته في المهرجانات الفنية، لافتاً إلى وجود أصوات شبابية جميلة اليوم وتحتاج للاحتضان والرعاية ليقدموا فناً جميلاً.

وقدمت فرقة نقابة الفنانين حفلاً موسيقياً غنائياً لكبار الفنانين والملحنين قدمها الفنانان عمار العبد واكتمال حاماتي إضافة إلى ارتجالات على آلة الكمان لضيف المهرجان الفنان هادي بقدونس.

وعبر الفنان مروان غريبة قائد الفرقة عن سعادة أعضائها بهذا المهرجان الذي ينتظرونه بكل حب وشغف ليقدموا ما في جعبتهم من موسيقا وأغان عملوا على توليفها لتقدم بكل حرفية وإتقان أمام جمهور حمص الذواق.

يشار إلى أن المهرجان يستمر لمدة ستة أيام حيث تقدم يوم غد فرقة موزاييك أمسيتها الموسيقية.

مثال جمول

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