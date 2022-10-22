الرئيس الصيني يدعو إلى التمسك بقيمه وسياساته وتنفيذها

بكين-سانا

ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر أسبوعاً في العاصمة بكين.

وقال الرئيس شي في كلمة أمام الجلسة: “لدينا مسؤولية كبيرة ويجب أن نضع في اعتبارنا طموح الحزب ومهمته الأصلية، وتعزيز مثلنا ومعتقداتنا، والمضي قدماً في الروح العظيمة، لبناء الحزب بجدية ودراسة، وفهم نظريته وخطه ومبادئه وسياساته وتنفيذها”.

وأضاف شي: “من أجل بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة وتعزيز التجديد العظيم للأمة الصينية يجب علينا دراسة دستور الحزب بشكل أكثر وعياً، والالتزام به وتنفيذه والحفاظ عليه، والعمل مع اللجنة المركزية للحزب في الأيديولوجيا والسياسة والأفعال”.

وأوضح شي أن الحزب الشيوعي الصيني مر بقرن من النضال، وتوحد وقاد الشعب من جميع المجموعات العرقية في البلاد، لتحقيق انتصارات عظيمة تمثلت بالثورة الديمقراطية الاشتراكية والبناء والإصلاح والانفتاح والتحديث، ودخل في حقبة جديدة من الاشتراكية الصينية.

وقدم الرئيس الصيني تقرير اللجنة المركزية التاسع عشر، واستعرض تطورات الوضع الدولي والمحلي.

وفي نهاية أعماله دعا المؤتمر الوطني أعضاء الحزب والجيش وأبناء الشعب الصيني من جميع المجموعات العرقية إلى الاتحاد حول اللجنة المركزية للحزب ومع الرئيس شي والمضي قدماً في روح البناء والتمسك بالنزاهة والابتكار والعمل الجاد والسعي، لتحقيق دولة اشتراكية حديثة وتعزيز شامل للنهضة الكبرى للأمة الصينية.

وأشار المؤتمر إلى أن الطريق الاستراتيجي الشامل لبناء دولة اشتراكية حديثة قوية يمر عبر خطوتين، هما تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي من عام 2020 إلى عام 2035، وبناء دولة اشتراكية حديثة قوية مزدهرة وديمقراطية ومتطورة ثقافياً.

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