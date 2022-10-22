مظاهرات ألمانية ضد سياسة الحكومة في التعامل مع أزمة الطاقة

برلين-سانا

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص اليوم في ست مدن ألمانية، احتجاجاً على السياسة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع أزمة الطاقة، وللمطالبة بوقف الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المحتجين الذين خرجوا في مدن برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتغارت ودريسدن وفرانكفورت حملوا لافتات تطالب بالعمل الجدي لخفض التضخم، وإيقاف محطات الطاقة النووية، وزيادة دعم أسعار الطاقة.

بدورها ذكرت منظمة غرين بيس المشاركة في تنظيم الاحتجاجات أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفاً في برلين.

ووافق البرلمان الألماني أمس على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو.

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