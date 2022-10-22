مهنة عريقة في دمشق القديمة… عمرها أكثر من سبعين عاماً ولا زالت مستمرة 

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية أندونيسية لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري
2022-10-22
السفير حداد: انتهاك أمن الحدود أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية على سورية
2022-10-21
النقل تبحث مع وفد من جمهورية القرم الروسية علاقات التعاون
2022-10-20
أعضاء من السيمفوني السوري يحيون أمسية موسيقية بأوبرا الجزائر خلال المهرجان الدولي للموسيقا
2022-10-20
الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية الروسية: ممارسات الدول الغربية وعقوباتها الاقتصادية تعيق عودة المهجرين وتتسبب بمعاناة السوريين
2022-10-20
اتفاقية بين جامعة حلب والمعهد العالي لعلوم بيولوجيا البحار الجنوبية التابع للأكاديمية الروسية
2022-10-20
مباحثات بين الجهاز المركزي للرقابة المالية وغرفة الحسابات في الاتحاد الروسي
2022-10-20
محليات
الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الغذاء العالمي يبحثان سبل تعزيز التعاون
2022-10-22
مجموعة سياحية أوروبية تزور معالم أثرية في بصرى الشام
2022-10-22
وزراء الصحة والإدارة المحلية والداخلية يبحثون سبل الاستجابة الصحية عبر المعابر الحدودية
2022-10-22
الحرارة حول معدلاتها غداً والجو غائم جزئياً بشكل عام
2022-10-22
(أيادي مبدعة)… معرض أعمال يدوية وحرفية لمنتجات مشروعات متناهية الصغر بالسويداء
2022-10-22
نسرين حيدر… قصة تحد تصنع واقعاً
2022-10-22
درجات الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة
2022-10-22
رياضة
بايرن ميونخ يحافظ على الوصافة بعد فوزه على هوفنهايم
2022-10-22
ميداليتان جديدتان لسورية في بطولة تايلند الدولية للسباحة
2022-10-22
نوتينغهام فورست يفوز على ليفربول في الدوري الإنكليزي
2022-10-22
بمشاركة 9 فرق.. سحب قرعة بطولة دوري المدارس الخاصة لكرة القدم
2022-10-22
باريس سان جيرمان يفوز على أجاكسيو بثلاثية في الدوري الفرنسي
2022-10-22
أجواء حماسية عالية ومنافسات قوية في السباق الدوري السابع للخيول العربية الأصيلة
2022-10-21
الاتحاد وتشرين والجيش يحققون الفوز في الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-21
اقتصاد
بمشاركة 74 شركة… افتتاح معرض الصناعات التجميلية ومستلزماتها
2022-10-22
إغلاق 1255 فعالية تجارية مخالفة في حمص خلال الأشهر الماضية
2022-10-22
زراعة دير الزور: زيادة المساحات المخطط زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية
2022-10-22
محطة أبقار حمص.. بيع أكثر من 1300 طن من الحليب في تسعة أشهر
2022-10-22
ميشوستين: التجارة بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبلغ أعلى مستوياتها
2022-10-21
تراجع أسعار النفط
2022-10-21
مسؤول ألماني: إذا رفضنا الغاز الروسي سنضطر إلى شرائه من دول أخرى
2022-10-21
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الشريط الإخباري
مجموعة سياحية أوروبية تزور معالم أثرية في بصرى الشام
التربية تعلن أسماء المقبولين في معهد إعداد المدرسين
وزراء الصحة والإدارة المحلية والداخلية يبحثون سبل الاستجابة الصحية عبر المعابر الحدودية
ميداليتان جديدتان لسورية في بطولة تايلند الدولية للسباحة
مباحثات سورية أندونيسية لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري
6800 طالب وطالبة من مختلف المحافظات… في منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري
مهنة عريقة في دمشق القديمة… عمرها أكثر من سبعين عاماً ولا زالت مستمرة
2022-10-22
سبعين عاماً
مهنة عريقة فى دمشق القديمة
مهنة عريقة في دمشق القديمة
2022-10-22
mousa
سابق
الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الغذاء العالمي يبحثان سبل تعزيز التعاون
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