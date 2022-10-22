استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن الشاب رابي عرفة رابي 32 عاماً استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، قرب بلدة النبي إلياس جنوب شرق قلقيلية.

من جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “إن شاباً مصاباً برصاصة في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً، واستشهد في وقت لاحق متأثراً بجروحه.

وباستشهاد رابي يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر إلى 183 شهيداً منذ بداية العام الجاري.

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