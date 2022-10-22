مجموعة سياحية أوروبية تزور معالم أثرية في بصرى الشام

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية من جنسيات أوروبية مختلفة مدينة بصرى الشام بريف درعا اليوم، بغية الاطلاع على المواقع الأثرية والأوابد التاريخية.

وتجولت المجموعة في مواقع أثرية مختلفة، منها المسرح والقلعة وكنيسة القديسين سيرجيوس وباخوس ودير الراهب بحيرا وبركة الحاج، وذلك وفقاً لمدير مركز الاستعلامات السياحي في بصرى الشام محمد المقداد.

ولفت المقداد في تصريح لمراسل سانا إلى أن مركز الاستعلامات التابع لمديرية سياحة درعا بالتعاون مع مجلس مدينة بصرى ودائرة الآثار، يقدم للمجموعات السياحية التسهيلات والمعلومات عن المدينة الأثرية وتاريخها العريق.

مدير السياحة ياسر السعدي أوضح في تصريح مماثل، أن المديرية تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وتتواصل مع المعنيين بالقطاع السياحي على تكثيف الزيارات، مبيناً أن بصرى الشام تشهد زيارات متواترة، وخاصة من السياح الأوروبيين، وهذا يدل على تنامي السياحة في المحافظة لتعود إلى سابق عهدها.

المجموعة عبرت عن فرحتها بزيارة المدينة القديمة التي ما زالت تحافظ على نسيجها المعماري.

وتضم مدينة بصرى الشام 45 موقعاً أثرياً داخل المدينة القديمة وخارجها.

قاسم المقداد

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