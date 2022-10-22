إصابة مزارعين فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم قرب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي الفلسطينيين الزراعية في قرية التوانة جنوب المدينة، واعتدت على قاطفي الزيتون بإطلاق قنابل الغاز السام عليهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال على أراضي الفلسطينيين الزراعية جنوب قطاع غزة المحاصر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc