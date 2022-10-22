عبداللهيان: تصريحات الأمريكيين تتناقض مع أفعالهم

يريفان-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تلقت رسالة من الإدارة الاميركية قبل ثلاثة أيام إلا أن تصريحات الأمريكيين تتناقض مع أفعالهم.

وقال عبداللهيان في تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماعه مع رئيس وزراء أرمينيا في يريفان: إن تصريحات الأميركيين تتناقض مع سلوكهم، وقد تلقينا قبل ثلاثة أيام رسالة من الجانب الأميركي.

وأضاف عبداللهيان: إن الأميركيين مستمرون في تبادل الرسائل معنا لكنهم يحاولون إثارة القضايا التي حدثت في إيران خلال الأسابيع الماضية، وهم يتطلعون لممارسة ضغوط سياسية ونفسية ويريدون تنازلات في المفاوضات النووية.

وأضاف عبداللهيان: لن نقدم أي تنازل في التفاوض مع الجانب الأمريكي، وتقييمنا لرسالة الجانب الأمريكي أن الاتفاق ليس أولويتها فحسب بل إنها تُسرع من أجل حصوله مشيراً إلى أن بلاده تتحرك في إطار منطقي واتفاق يحترم الخطوط الحمراء لإيران لكن في نفس الوقت لن نغادر طاولة المفاوضات أبداً.

وكانت جرت خلال الأشهر الماضية مفاوضات نووية في فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد وأمريكا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

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