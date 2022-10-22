منافسات قوية في بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للشباب والشابات

حماة-سانا

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية بكرة الطاولة لفئتي الشباب والشابات والتي أقيمت في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة بمشاركة 81 لاعباً ولاعبة، مثلوا منتخبات إدلب وحماة ودمشق وطرطوس وحلب واللاذقية، إضافة إلى هيئة الشرطة.

ففي منافسات فئة الشباب أحرز المركز الأول عبد الإله شيخ طه تلاه زيد قطيني (حماة) ثم سالم ظاظا (دمشق) وبفئة الشابات نالت نايا سليمان المركز الأول (طرطوس) ثم إباء حلاق وسلاف محمود ثالثا (إدلب).

وحقق لاعبا منتخب حماة زيد قطيني ومحمد طربين المركز الأول في منافسات الزوجي، تلاهما محمد قبس وسالم ظاظا من دمشق، فيما فازت بزوجي الشابات لاعبتا إدلب إباء حلاق وديمة عرب، تلتهما نايا سليمان ورغد القاضي من طرطوس، كما توج عبد الإله الشيخ طه ولانا الشيخ ياسين من حماة ببطولة الزوجي المختلط تلاهما سالم ظاظا وليلاس السالم من دمشق.

رئيس اللجنة الفنية بحماة رضوان موصلي أوضح في تصريح لـ سانا أن البطولة كانت جيدة المستوى، وشهدت منافسات قوية بين منتخبات حماة وطرطوس ودمشق على احتلال المراكز الأولى وحضوراً قوياً في البطولات الخارجية.

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