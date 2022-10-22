درجات الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي، مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة يمتد في كل طبقات الجو.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد، والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصة على دمشق والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

السبت الأحد الاثنين دمشق 26 / 13 27 / 13 25 / 13 القنيطرة 21 / 12 22 / 12 20 / 12 درعا 25 / 15 26 / 16 24 / 15 السويداء 21 / 14 23 / 15 20 / 14 حمص 25 / 14 26 / 15 25 / 14 حماة 27 / 14 28/ 14 27/ 14 الحسكة 28 / 15 29 / 15 29 / 15 اللاذقية 27 / 18 28 / 19 28 / 18 طرطوس 27 / 19 28 / 19 28 / 18 حلب 26 / 16 27 / 17 27 / 16 إدلب 23 / 13 24 / 14 24 / 13 دير الزور 29 / 16 28 / 16 29 / 16 الرقة 28 / 15 29 / 15 30 / 15

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