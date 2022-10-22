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روسيا تطور نظاماً جديداً مضاداً للطائرات المسيرة

2022-10-22

موسكو-سانا

أعلنت شركة روس إلكترونيك الروسية أنها تقوم بتطوير نظام جديد لمواجهة الطائرات المسيرة.

ونقلت سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للشركة قولها: إنه “تم تصميم الخصائص المتقدمة للنظام الجديد بحيث يوفر الوظائف الأكثر طلباً مع مراعاة الاحتياجات الحالية، بما في ذلك من حيث معايير الوزن والحجم”.

وسبق أن طورت روس إلكترونيك نظامين مضادين للطائرات المسيرة الأول (أتاكا) يسمح بحظر قنوات التحكم والملاحة للطائرة المسيرة دون التدخل في تشغيل المعدات الإلكترونية الأخرى، أما الثاني (أتاكا شروخ) فهو يكتشف الطائرات المسيرة التي تحلق في وضع الصمت اللاسلكي.

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