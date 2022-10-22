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مصرع 15 شخصاً جراء حادث سير وسط الهند

2022-10-22

نيودلهي-سانا

لقي نحو 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث سير جراء تصادم حافلتين بولاية ماديا براديش وسط الهند اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصدر بشرطة الولاية قوله: إن ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرين بجروح متفاوتة، إثر اصطدام حافلة ركاب بعربة صغيرة على الطريق السريع بمنطقة ريوا بولاية ماديا براديش.

وأضاف: إنه تم نقل المصابين للمشفى وباشرت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وتشهد الهند سنوياً الكثير من الحوادث المرورية والتي تؤدي إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص.

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