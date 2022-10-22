تحطم طائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها بولاية نيو هامبشاير الأميركية

واشنطن-سانا

تحطمت طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حادث تحطم الطائرة وقع بالقرب من مطار ديلانت هوبكنز في مدينة كين في مبنى سكني، وأنه لم تقع إصابات في المبنى، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم .

وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدماً في الهواء بعد الحادث، وتم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.

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