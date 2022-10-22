SCS-NET

تحطم طائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها بولاية نيو هامبشاير الأميركية

2022-10-22

واشنطن-سانا

تحطمت طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها بجوار مبنى سكني في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حادث تحطم الطائرة وقع بالقرب من مطار ديلانت هوبكنز في مدينة كين في مبنى سكني، وأنه لم تقع إصابات في المبنى، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم .

وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدماً في الهواء بعد الحادث، وتم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

مقتل خمسة شرطيين إثر تحطم طائرة جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ-سانا قُتل خمسة من رجال الشرطة جنوب أفريقيا إثر تحطم طائرة كانت تقلهم في مطار …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved