كشف عملية تزوير رقم سيارة بولمان بريف دمشق

دمشق- سانا

كشف فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق عملية تزوير رقم سيارة بولمان في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وألقى القبض على المتورطين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن معلومات وردت حول قيام بعض الأشخاص في محلة خربة الورد بالسيدة زينب بتزوير رقم هيكل باص بولمان من خلال استخدام وثائق ولوحات غير نظامية من باص خردة.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية تمت من خلال استخدام بطاقة ميكانيك، وبطاقة تأمين، ولوحات لسيارات غير صالحة للاستخدام خردة، وترسيمها عن طريق معقب معاملات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حجز البولمان المزور، وإلقاء القبض على السائق وجميع المتورطين في القضية، وحجز الباص الخردة في محلة دير حجر، وتوقيف صاحبه واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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