الخارجية الفرنسية: استمرار الحوار مع القيادة الروسية أمر ضروري

باريس-سانا

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن استمرار الحوار مع القيادة الروسية “أمر ضروري رغم صعوبته”.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزيرة قولها في تصريح: إنه “يمكن أن تكون الحوارات صعبة في بعض الأحيان ولا تؤدي دائماً إلى نتائج، لكننا مقتنعون تماماً بالحاجة إلى الحفاظ على قنوات للتواصل مع من يتخذون القرارات في روسيا، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين”.

وأضافت كولونا: إن “محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي تم تنسيقها بالكامل مع الأصدقاء في باريس”.

وكان السفير الروسي في باريس أليكسي ميشكوف أشار إلى أن موسكو وباريس تحافظان على اتصالات منتظمة على مستوى القادة والوزراء، لبحث العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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