المالكي: ممارسات الاحتلال ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية

القدس المحتلة-سانا

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة مسؤوليه عن جرائمهم بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن تحقيق اللجنة الأممية المستقلة أثبت أن إجراءات الاحتلال ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعبر المالكي في بيان أوردته وكالة وفا اليوم عن ترحيبه بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية، والذي يؤكد واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لمواجهة الواقع الخطير الذي عبرت عنه رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي من أن تجاهل القانون الدولي في إقامة المستوطنات أو تسهيل إنشائها ونقل المستوطنين إليها يهدف للاستيلاء على الضفة الغربية.

وأوضح المالكي أن استنتاج لجنة التحقيق الأممية هو أن إجراءات الاحتلال التي تؤدي إلى استمرار الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة بالترحيل القسري للفلسطينيين من قراهم ومدنهم مطالباً بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم ضد الشعب الفلسطيني.

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