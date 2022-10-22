روسيا تحقق في اعتداء تعرضت له قنصليتها في لايبزيغ الألمانية

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين المباشرة في التحقيق بالاعتداء الذي تعرضت له القنصلية الروسية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن باستريكين قوله في بيان اليوم: إنه “تم تكليف المحققين بالتحقيق في ملابسات الاعتداء على القنصلية”، داعياً المحققين إلى أن يطلبوا المعلومات الضرورية من الخارجية الروسية، ويعطوا تقييماً قانونياً للحادث.

وكان رجل مجهول قذف في وقت سابق مبنى القنصلية الروسية في لايبزيغ بالصبغة الزرقاء والصفراء، وفر من المكان على متن دراجة هوائية.

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