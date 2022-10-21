توقيع كتب وعرض فيلم سينمائي… فعاليات مرافقة لليوم الثامن من معرض الكتاب السوري

دمشق-سانا

ضمت فعاليات اليوم الثامن من معرض الكتاب السوري الذي تستضيفه مكتبة الأسد الوطنية بدمشق توقيع عدد من الكتب لمجموعة من الكتاب والأدباء السوريين إضافة لعرض الفيلم السوري “نجمة الصبح”.

الكاتب عبد الرضا الحميد وقع كتابه “سوراقيون قصائد عراقية في حب سورية” الذي حمل ضمن صفحاته قصائد لإثنين وعشرين شاعراً من كبار الشعراء العراقيين على مرّ التاريخ.

وأوضح الحميد في تصريح لمراسل سانا أن ما تضمنه كتابه والذي وقع ضمن 264 صفحة من قصائد تتغنى بحب سورية شعباً وأرضاً وتاريخاً ما هو إلا شاهد على عظمة هذه الأرض مضيفاً: إنه استهل كتابه بما يوحي لهذه الفكرة بقوله “دمشق.. أول الماء.. أول التراب.. أول النار”.

كما وقع الكاتب وليم عبد الله روايته الجديدة “العناقيد الأخيرة” التي حوت قصصاً توثيقية حدثت خلال الأزمة السورية.

وأشار عبد الله الى أن هذه القصص تناولت الجانب الإنساني والاجتماعي لجنود وأشخاص مدنيين عاشوا فترة الحرب وما مرّ بهم من أحداث، مبيناً أنه من خلال الرواية سعى لتسليط الضوء على البطولات التي قدمها الجيش العربي السوري من جهة، ووحدة النسيج الاجتماعي السوري من جهة أخرى.

ووقع الكاتب حسن حميد روايته “كي لا تبقى وحيداً” التي استهدف بفكرتها تسجيل بطولات الجيش السوري والأهالي في سبيل الدفاع عن كرامة هذا الوطن وكبريائه.

وأوضح أن الرواية تدور عن قصة 9 شبان سوريين من مختلف الجغرافيا السورية التحقوا بصفوف الجيش العربي السوري وخاضوا أشرس المعارك للدفاع عن الوطن.

وبين حميد في تصريحه أن هذه الرواية هي الجزء الثالث من مشروع الرباعية التي بدأها برواية “لا تبك يا بلدي الحبيب” ومن ثم رواية “شارع خاتون خانم”.

ورافق فعاليات اليوم الثامن عرض الفيلم السينمائي “نجمة الصبح” للمخرج السوري جود سعيد، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبطولة الفنانين محمد الأحمد وحسين عباس ويوسف المقبل وكرم الشعراني وناديا صدقي وغيرهم.

ويرصد الفيلم الواقع المؤلم أثناء الحرب من خلال اختطاف نساء سوريات على يد مجموعات إرهابية، كما يصور مجموعة من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الحرب والقصص التي عاشها السوريون آنذاك.

خضر سليمان

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