إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي بيت لحم وقلقيلية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان مساء اليوم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي بيت لحم وقلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم ووسط مدينة قلقيلية ومخيم العروب شمالها وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح أحدهم طفل برصاصة في الفخذ والعشرات بحالات اختناق واعتقال شابين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات مناهضة للاستيطان ومنددة بجرائم قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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