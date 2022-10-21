إسبانيا تلغي الضوابط والقيود الصحية المفروضة بسبب كورونا

مدريد-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلغاء الضوابط والقيود الصحية التي كانت مفروضة على دخول المسافرين إلى الأراضي الإسبانية نتيجة تفشي وباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الحكومة الإسبانية اتخذت هذا القرار بعد التغلب وتجاوز المرحلة الحرجة من الوباء ومراعاة تطوره في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ارتفاع معدلات التحصين والتطعيم ضد الوباء، حيث كانت هذه الضوابط الصحية مقتصرة على الأشخاص والمسافرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، أو تلك الدول غير المرتبطة بمنطقة شنغن.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشير إلى إعادة تنشيط التدابير الصحية في مجال السفر الدولي، في حال احتمال تدهور الوضع الصحي وتفاقم الوباء.

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