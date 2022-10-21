الحرارة حول معدلاتها غداً وفرصة لهطل أمطار في أماكن متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف مرفق بكتلة هوائية معتدلة يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…