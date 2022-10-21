أجواء حماسية عالية ومنافسات قوية في السباق الدوري السابع للخيول العربية الأصيلة

ريف دمشق-سانا

شهد ميدان دمشق لسباقات السرعة اليوم منافسات قوية ضمن السباق الدوري السابع للخيول العربية الأصيلة الذي نظمته الجمعية السورية للخيول العربية بالتعاون مع مكتب الخيول بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

سبعة أشواط لم تهدأ فيها المنافسة إلا مع تجاوز خط النهاية في كل شوط على حدة وسط أجواء حماسية عالية من عشاق وجمهور خيول السرعة حيث أقيم الشوط الأول للخيول العربية المسجلة والثاني والثالث للخيول السورية الصافية وكلاهما للخيول المصنفة من الدرجة الرابعة.

أما الشوطان الرابع والخامس فتم تخصيصهما للخيول المسجلة والصافية من الدرجة الثالثة علماً أن الأشواط الخمسة المذكورة جرت منافساتها لمسافة 1450 متراً بينما جرت منافسات الشوط السادس للخيول المسجلة للدرجات الأولى والثانية والثالثة والسابع للخيول السورية الصافية من الدرجتين الأولى والثانية وكلاهما لمسافة 1600 متر.

وفاز ببطولة الأشواط على التوالي الجواد ريان الأمير لمالكه عبد الله كتب والجواد رعد المسدي لخالد العش والجواد رعد أصلان لجوى أصلان وادونا عضيمي والجواد نصر المهايني لمعاذ المهايني وشبل البدر لفارس كيلاني وأسد أوغاريت لمنقذ سراقبي وجاد عاصم لعماد المصري.

نائب رئيس الجمعية الدكتور طارق عبد الرحيم أشار إلى المنافسات القوية التي شهدها السباق وتنوع الخيول المشاركة والتحضيرات الجيدة للمربين لتحقيق النتائج اللافتة مبيناً أن الخيول وصلت مع قرب انتهاء موسم السباقات للعام الحالي إلى مستوى فني جيد نتيجة الخبرة التي اكتسبتها خلال السباقات الماضية.

من جهته لفت أمين سر الجمعية نصار كحول إلى تميز هذا السباق وخصوصاً في شوط الديربي وهو الشوط الذي تشارك به نخبة الخيول من الدرجات الأولى والثانية والثالثة مبيناً أن المشاركة كانت واسعة وبلغت أكثر من 60 جواداً في جميع الأشواط وهو ما يدل على إصرار المربين على المشاركة بخيولهم والمنافسة لتحقيق النتائج الجيدة.

وعبر عدد من مربي الخيول العربية عن سعادتهم للمستوى الفني الجيد الذي وصلت إليه الخيول مع طموحهم في الوصول إلى العالمية ولا سيما أن السباقات الدورية التي تقيمها الجمعية سنوياً ضمن روزنامة محددة تطورت من حيث حجم المشاركة ونوعية الخيول وقوتها.

محمد الرحيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc