شويغو يبحث هاتفياً مع نظيره الأمريكي قضايا الأمن الدولي والتطورات في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث هاتفياً مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن القضايا المتعلقة بالأمن الدولي بما في ذلك تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “تمت مناقشة قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا” دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ويعد هذا الاتصال هو الثاني منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس حيث جرت محادثة هاتفية بين الوزيرين في أيار الماضي.

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